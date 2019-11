Dopo l'esonero da allenatore del Venezia dello scorso 5 marzo 2019, Walter Zenga è rimasto senza panchina. Non ne fa un grosso problema l'Uomo Ragno ma, in un'intervista a Radio 2, ammette: "Quando il Venezia mi ha mandato via, non ho dormito. Vivo il mio lavoro al cento per cento, mi sveglio anche la notte e mi metto a studiare determinate situazione di gioco. Con la Sampdoria stavo facendo cose buone, mi hanno esonerato e per poco non vanno in Serie B. Sono retrocesso da allenatore del Crotone, ma nel girone di ritorno abbiamo fatto un campionato pazzesco". Un ritorno in panchina con l'Udinese? Zenga risponde così: "​Spero che ci sia qualcosa di concreto".