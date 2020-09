Prima la salvezza, poi l'addio. Walter Zenga ha lasciato il Cagliari e ora guarda il campionato da spettatore. A La Gazzetta dello Sport l'allenatore ha commentato così la scelta della Juve di puntare su Pirlo: "Per me non è uno scandalo se è sulla panchina bianconera, non sono stato uno di quelli che l'ha detto. Chi se ne frega se non ha mai allenato, inizierà. Avrà una società che lo sosterrà e chi lo aiuterà in campo, oltre alla capacità intellettuale di saper gestire le situazioni. Se la Juve si affida a un debuttante assoluto, avrà valutato anche possibili problemi e come aiutarlo. Mi sarebbe piaciuto fare la stessa cosa all'Inter, ma non è successo. Se Ronaldo potrà giocare 50 partite a 35 anni? La tecnologia e i medici aiutato, ma l'occhio dell'allenatore e i colloqui con i giocatori sono ancora le uniche cose che funzionano di sicuro. Se Ronaldo dovrà riposare, Pirlo farà bene a lasciarlo fuori. Chi meglio tra Dzeko e Suarez? Con Cristiano e Dybala posso farlo anch'io il centravanti. Sono giocatori diversi, dipende dalle idee dell'allenatore".