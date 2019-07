Lo Zenit San Pietroburgo fa sul serio per Malcom, ma l'offerta russa non convince ancora appieno il Barcellona. Come scrive Sport, lo Zenit ha messo sul piatto 35 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus per l'ex Bordeaux, coi blaugrana che invece vogliono partire a trattare da 40 milioni. C'è distanza. Non troppa, ma c'è. E le parti sono pronte ad aggiornarsi.