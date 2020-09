Lo Zenit San Pietroburgo su Eriksen? Il CEO del club russo, Alexander Medvedev, smentisce le voci di un interessamento da parte dello Zenit per il trequartista dell'Inter. Queste le sue parole raccolte da Russian.rt.com: "​Non voglio nemmeno perdere tempo per parlare di questo. Le persone vivono in una sorta di mondo virtuale, a quanto pare giocano a quei videogiochi manageriali dove si deve formare una squadra".