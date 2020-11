Prosegue oggi la due giorni di Champions che segna il giro di boa della fase a gironi. Dopo le sfide di ieri, in cui spiccano i ko di Inter e Atalanta contro Real Madrid e Liverpool, oggi tocca a Lazio e Juve.



LAZIO IN RUSSIA - I primi a scendere in campo sono proprio i biancocelesti, di scena alle 18.55 a San Pietroburgo contro lo Zenit. Inzaghi deve rinunciare ancora agli indisponibili Luis Alberto, Lazzari, Lulic ed Escalante, a cui si sono nuovamente aggiunti Immobile, Leiva e Strakosha, già out a Bruges ma regolarmente in campo domenica a Torino. Dopo il successo contro il Dortmund e il pari in Belgio, la Lazio cerca tre punti fondamentali.



JUVE IN UNGHERIA - Vittoria cercasi anche per la Juve, che deve riscattare il ko interno contro il Barcellona. Bianconeri in campo alle 21.00 alla Puskas Arena di Budapest. L'avversario è il Ferencvaros, sconfitto 5-1 dal Barça e capace di fermare sul 2-2 la Dinamo Kiev. Pirlo lascia in panchina Dybala, ritrova dal 1' Ronaldo e gli affianca Morata, decisivo proprio a Kiev. In difesa riecco capitan Chiellini, a centrocampo McKennie prende il posto di Chiesa.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



Zenit S. Pietroburgo-Lazio (ore 18.55, Sky)



Zenit S. Pietroburgo (4-3-3): Kerzhakov; Karavev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin



Lazio (3-5-2): Reina; Hoedt, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; A. Pereira, Muriqi



Ferencvaros-Juventus (ore 21.00, Sky)



Ferencvaros (4-5-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Zubkov, Laidouni, Kharatin, Somalia, Nguen; Isael



Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, McKennie; Ronaldo, Morata