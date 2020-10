Uno dei prossimi avversari della Lazio nel girone F di Champions League sarà lo Zenit San Pietroburgo. Tra i giocatori del club russo vi è Malcom, accostato in passato ai biancoelesti, ma soprattutto ad un passo dalla Roma. Intervistato dai canali ufficiali dello Zenit, ecco come si è espresso sulla Champions: "Siamo pronti per una grande stagione: il nostro obiettivo è superare la fase a gironi, e la prima cosa che dovremo fare sarà cominciare con una vittoria. Sappiamo che non sarà facile, ma lavorando sodo potremmo andare avanti. Non esistono squadre deboli in Champions, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e capire come interpretare al meglio ogni partita. Non dovremo ripetere quanto successo l'anno scorso, ma farci trovare pronti".