Javier Ribalta è ufficialmente il nuovo direttore sportivo dello Zenit: ad ufficializzarlo il club russo, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. L'ex Juve e Manchester United ha firmato un contratto triennale.



LE PRIME PAROLE - Queste le sue prime parole: "Il direttore sportivo ha molte responsabilità, come cercare nuovi giocatori e supervisionare il lavoro dell'Accademia. Continueremo a cercare giocatori che possano rafforzare lo Zenit, ma voglio al contempo far crescere il nostro settore giovanile. Sono molto felice di essere entrato a far parte di un club del genere, ho visto le foto delle vittorie appese negli uffici dello Zenit e voglio che il club sia in grado di provare ancora una volta queste emozioni".