L’eterna sfida tra Juventus e Inter è destinata ad infiammare la prossima stagione di Serie A. Se sul campo sarà sempre Derby d’Italia, i rispettivi presidenti hanno posato l’ascia di guerra per un’alleanza nel governo del calcio: come riporta Tuttosport, Andrea Agnelli e Steven Zhang godono di un ottimo rapporto. Si sono visti assieme a Milano o Londra a presenziare in summit importantissimi sul calcio, oppure nelle rispettive case, come invitati a cena. Non è un caso che il numero uno bianconero lo abbia coinvolto nel direttivo Eca, l’Associazione dei Club Europei di cui Agnelli è presidente. Due uomini d’azienda, imprenditori, che mirano ad espandere le rispettive società oltre i confini italiani per commercializzare il proprio brand, con il compito di colmare il gap con le big d’Europa. Un Agnelli che veste i panni del mentore, perché la sua era non può che essere oggetto di studio da parte di Zhang.

