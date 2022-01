. Il presidente, arrivato in questi giorni dalla Cina, ieri sera si è recato alla Pinetina per stare insieme alla squadra, caricarla, iniziare a parlare con i dirigenti di programmi futuri. Zhang è arrivato alle 19.45, quando i giocatori erano già nella sala ristorante. Li ha salutati all’inizio in modo veloce, dopo la cena poi li ha abbracciarti e incoraggiati.: c’erano Marotta e Antonello, il ds Ausilio e il vice Baccin, e il responsabile della comunicazione Pedinotti.Zhang si è poi complimentato con la squadra:. Il presidente ha poi voluto conoscere i nuovi acquisti, Dzeko, Dumfries e Correa. Non ha incontrato Calhanoglu, che ha lasciato il ritiro nerazzurro nel pomeriggio perché squalificato per la partita con la Lazio.Zhang ha cenato accanto ad Inzaghi, come cui il rapporto è ottimo. Con il management il presidente ha accennato i programmi del club, che verranno approfonditi in un incontro ad hoc nelle prossime settimane. Si è parlato anche di mercato, tra l’obiettivo a sinistra (Kostic e non solo) e il tema rinnovi. Se ne riparlerà.