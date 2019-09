Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha parlato a margine dell'assemblea dell'Eca che lo ha introdotto come nuovo membro del board. Il numero uno nerazzurro ha parlato anche del mercato estivo: "Abbiamo un grande allenatore e come società lo abbiamo supportato al 200%. Abbiamo fatto questo mercato perché l’Inter deve puntare al top. Ai giocatori chiediamo di mettere in campo sentimenti, impegno e il loro cuore nerazzurro. Icardi? E’ un bravo ragazzo, una brava persone e un bravo giocatore. Ne ho parlato con il presidente del Psg che mi ha detto che sono felici di averlo. Gli auguro di ottenere buoni risultati e che si diverta sul campo".



Sugli obiettivi del club: "La nostra visione ci impone di essere sempre in Champions League. Stiamo partecipando per il secondo anno di fila ma dovrà essere sempre così. La corsa scudetto? Il nostro obiettivo è quello di stare in alto. Lo meritano i tifosi e la storia del club. Il nostro allenatore però è arrivato da 100 giorni, abbiamo acquistato molti giocatori giovani e, anche se tutti vorrebbero vincere lo scudetto e la Champions, bisogna dare il tempo di lavorare ed avere pazienza. I risultati arriveranno. Lo avevo detto anche due anni fa e così è stato".