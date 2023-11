La seconda stella come obiettivo primario. Dalla Cina Steven Zhang non ha fatto mancare il suo supporto all'Inter, in queste settimane si è fatto sentire con telefonate e messaggi a squadra, allenatore e dirigenti, per complimentarsi per i risultati e per indicare la priorità, ovvero la conquista dello scudetto numero 20. Entrare nella storia, cucire una nuova stella sul petto, giusto prima del Milan, darebbe un senso definitivo a un percorso alla guida del club iniziato nel 2018 che ha visto l'Inter crescere e vincere, grazie soprattutto a Beppe Marotta e Piero Ausilio.



Zhang a maggio vuole alzare il trofeo più importante d'Italia, consapevole che potrebbe essere l'ultimo. Il condizionale è d'obbligo, entro il 20 maggio 2024 la Grand Tower Sarl, la holding lussemburghese che controlla l’Inter, dovrà restituire al fondo Usa Oaktree oltre 350 milioni di prestito (i 275 iniziali sono lievitati con gli interessi). In pegno la società stessa. Come scrive La Gazzetta dello Sport già entro Natale sarà presa la decisione finale da cui dipende la permanenza stessa cinese: all’orizzonte mesi caldi di riunioni con Goldman Sachs e Raine, advisor scelti per la ricerca di nuovi soci, ma l’azionista punta a un rifinanziamento a tassi sostenibili con un nuovo soggetto. Intanto incassa con il passaggio agli ottavi di Champions e la qualificazione al Mondiale per club, circa 85 milioni in cassa (35,74 dal nuovo percorso europeo più un’altra cinquantina per la manifestazione che verrà nel 2025). Una boccata d'ossigeno per i conti.