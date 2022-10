Il presidente dell'Interha parlato in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del club, riunita in presenza per la prima volta dal 2019 per l'approvazione del bilancio 2021/2022:Sono cambiate tante cose, ma non l’amore che abbiamo per questo club."L’Inter continua a compiere passi in avanti in Italia e in Europa e in termini finanziari scorgiamo la prima ripresa dopo la pandemia. Avevano raggiunto anche il record di fatturato, un percorso avviato nel 2016.. Abbiamo portato l’Inter nel calcio contemporaneo con la media company e adesso vogliamo garantire un livello più alto possibile. I nostri tifosi ci hanno dato sostegno sempre al fine di perseguire i nostri obiettivi.La nostra Primavera ha vinto il decimo scudetto della storia, una meravigliosa notizia per il futuro, da celebrare. Il tutto grazie a Marotta, ha attrezzato la squadra per competere.Tra i momenti più importanti la presentazione del nuovo simbolo dell’Inter, che marca il cambiamento dell’Inter e poi la partnership con tante aziende. Abbiamo migliorato le strutture di Appiano e anche il Suning youth Center adesso gira a pieno, ricevendo un premio dell’Eca per il progettoZ la Media House, invece, ci avvicina a tutti i nerazzurri del mondo, abbiamo dato nuova esperienza digitale per i nostri tifosi e siamo tra i leader"."Sono cambiate tante cose, ma non il nostro amore per l’Inter e la nostra passione. Questi sono stati 3 anni difficili, ma li abbiamo affrontati insieme con determinazione e ambizione, vincendo 3 titoli dopo 11 anni di attesa. Abbiamo avuto il coraggio di affrontare la pandemia con dinamismo e l’abilità di vincere e di rimanere ai vertici.. È necessario continuare su questa strada, spinti dall’ambizione sportiva, grazie alla passione dei nostri tifosi in tutto il mondo. È per loro che il Club lotta per la seconda Stella, per la vittoria su tutti i campi da gioco, e si impegna su tutti i tavoli istituzionali per assicurare un progetto di crescita sostenibile per questo settore".Pensiamo anche al nuovo stadio, investimento di grande entità, un ponte che colmerà la lacuna con gli altri club in Europa. I nostri tifosi meritano uno stadio al livello delle nostre ambizioni e da questo punto di vista non abbiamo esitazioni.Ma procediamo su un percorso tracciato e il calcio si trova a uno snodo, deve aprirsi a nuovi linguaggi se vuole sopravvivere.Scrivono che il futuro del club è incerto, ma non è così. Il futuro del club è chiaro, da quando abbiamo preso le redini del club, abbiamo dimostrato di poterlo portare in alto a livello globale. Le nostre premesse sono valide e immutate, vinceremo come sempre, in campo e fuori dal campo".