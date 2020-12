In Cina negli ultimi giorni sono circolate voci relativamente alle scelte strategiche di Suning. Arrivano ora le dichiarazioni del numero uno di Suning.com Zhang Jindong, che parlando al termine di una riunione speciale dei vertici del gruppo ha detto: "Finché Suning non fa cose che mettono in pericolo gli interessi del Paese e della società, purché serviamo bene gli utenti, possiamo resistere a qualsiasi attacco dell'opinione pubblica. Solo la reputazione dell'utente è la nostra valutazione definitiva. Restiamo concentrati, non siamo disturbati dalle speculazioni esterne e rispondiamo con l'azione".



IL FUTURO - "Suning ha esplorato lo sviluppo della vendita al dettaglio intelligente da dieci anni e continuerà a muoversi con decisione su questa strada in futuro. Finché si concentrerà sullo sviluppo della vendita al dettaglio e sugli utenti, non lesineremo investimenti, indipendentemente dalla loro tipologia".