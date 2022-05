Uniti, per lo stesso obiettivo. Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha deciso di fare gruppo in occasione della finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma domani sera alle 21. Dopo aver eliminato il Milan in semifinale ha fatto mandare a tutti i dipendenti della società una mail: un invito, a chiunque volesse aderire, a seguire la squadra all’Olimpico. In 300 hanno detto sì, partiranno domani da Milano intorno all'ora di pranzo con un treno charter e torneranno dopo la partita. Nel mezzo, il club ha anche allestito un’area ospitalità nell’area del Foro Italico, dove sono in corso gli Internazionali di tennis.



MESSAGGIO - Un bel gesto, simbolico, per ricordare a tutti che l'Inter è una famiglia, per dimostrare l'attaccamento al club e la volontà di continuare a guidarlo. La famiglia Zhang ragiona con l’Inter e per l’Inter, un legame che non ha scadenza, un messaggio chiaro e diretto ai rumors che vogliono la società in vendita. Zhang insegue il suo terzo trofeo, dopo lo scudetto e la Supercoppa, e non ha nessuna intenzione di fermarsi.