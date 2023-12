O meglio qeusta è la sua idea, chiara e definita, e sta lavorando alacremente per eliminare davanti a sé tutte quelleche, inevitabilmente, non possono che condizionare la visione che il mondo ha della gestione del club nerazzurro sua e di. Il presidente, che a Milano non si vede ormai da quasi un anno, avrà davvero la forza di tenere stretto a sé il pacchetto di maggiornaza del club? Le risposte date ieri all'Inter Club Parlamento () fanno capire di sì.(fondatore dell'IC Parlamento e anche piccolo azionista del club) Zhang ha parlato apertamente di un futuro che va oltre le prossime scadenze: ", nuovi competitor, ma anche nuove grandi opportunità. Penso al nuovo ciclo della Champions League e alla Coppa del Mondo per Club, per la quale siamo già qualificati per il 2025. Per raggiungere questo e tutti gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti è importantissimodel nostro Club eil percorso di rinnovamento delle infrastrutture.di proprietà dell'Inter è un progetto che portiamo avanti con lo sguardo rivolto al futuro. Quanto abbiamo realizzato in questi anni è ilIl Mondiale per Club 2025, lo stadio di proprietà, la Champions 2024-2027 sono tutti traguardi che scavallano la prima delle due grandi scadenze che Zhang ha davanti a sé.e Suning ha già fatto capire di non poterlo restituire. Con le quote societarie date in pegno al fondo Usa come farà Zhang ad evitare l'addioOaktree ha proposto un rifinanziamento con tassi di interesse ancora più alti () e qui il patron interista ha detto no. Le possibilità sono quindi altre e guardano aaltri due fondi che hanno già aiutato Barcellona e Chelsea in situazioni simili nel recente passato.La prima barriera sarà quindi scavalcata in questo modo, ma ce n'è un'altra, ancora più importante che invece ha una scadenza un po' più lontana nel tempo. No,e che si sta protraendo nel tempo venendo rifinanziato di bond in bond (415 milioni al 6,75% in scadenza 2027), bensì l'altrettanto conosciutoe che dovrà essere "sistemato" entro il 2026/2027. È questa la vera tagliola da dover superare e, probabilmente, sarà quella la vera deadline della gestione Zhang che infatti spinge per pomapre ricavi da competizioni e stadio il prima possibile.