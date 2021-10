per chiunque abbia a cuore le sorti del club nerazzurro. Il motivo? Questo proprietario, a meno che non accada qualcosa che al momento è assolutamente imprevista e imprevedibile. Ad esempio una nuova spinta da parte delagli investimenti all’estero e nel calcio (ma anche in questo caso si dovrebbe comprendere se la famiglia ha ancora la solidità necessaria dopo le ultime dismissioni).In assenza di capitale fresco, che Zhang non può immettere,. Un percorso che sarebbe anche, se non riguardasse un club ormai troppo impegnato a livello economico per poterlo attuare senza rinunce importanti. Lo dimostra quanto accaduto: per autofinanziarsi, oltre a beneficiare di una parte del prestito di(70 milioni) e a(sono passati in un anno da 193 a 405). Queste difficoltà non sono dovute solo agli effetti della, come qualcuno prova a far credere, ma dipendono in gran parte dalla- diciamo così - del passato.Prevedere altrenel mercato del prossimo giugno non è affatto una follia, tutt’altro. Né può ingannare il contratto appena rinnovato daa cifre elevate: niente impedisce di cederlo comunque di fronte a un’offerta che permetta al club e al giocatore di incassare tanto denaro. E comunqueLa sicurezza quasi arrogante con cuiha negato qualsiasi possibilità di cessione dell’Inter è il chiaro segnale che la linea dei proprietari è quella di. Più che il legame affettivo con il club, sbandierato dalla, a determinare questa loro scelta è. A quel punto l’Inter varrà molto di più e sarà nelle condizioni di essere ceduta a un prezzo notevolmente superiore rispetto a oggi. C’è solo da chiedersi@steagresti