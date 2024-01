Zhang-Oaktree: la cifra con cui valutare il club per non dire addio in perdita

Il documento svelato in questi giorni da Panorama certifica che per poter ottenere il 100% delle quote dell'Inter in caso di mancato risarcimento del prestito da parte della famiglia Zhang, il fondo Oaktree dovrà garantire un'equa valutazione della società. In sostanza, a differenza di quanto accaduto con il Milan, la riscossione del pegno non sarà a costo zero, ma dovrà passare da una valutazione del club che dovrà essere fatta da un soggetto terzo. Ma a partire da quale cifra Zhang uscirà in perdita? O meglio da quale cifra Oaktree sarà anche costrettà a versare un'assegno nelle casse di Suning?



INDEBITAMENTO CORRENTE - La ricostruzione economica arriva da C&F che sottolinea come la base di partenza del calcolo è partita da quei 385 milioni di euro che sono la somma dei 275 milioni di euro del prestito e gli oltre 110 milioni di euro di interessi. A questa cifra deve essere sommata la cifra di 308 milioni di duero di indebitamento finanziario netto registrato nel bilancio chiuso al 30 giugno 2023: totale 693 milioni di euro.



OLTRE 1 MILIARDO - Oltre alla situazione attuale, bisogna anche aggiungere la cifra di 342 milioni di euro che l'Inter (e quindi il nuovo azionista) dovrà ripianare entro il 2027 e che riguarda lo scostamento concesso dallo stato italiano grazie alle norme covid. In sostanza, se la valutazione del club dovesse essere inferiore a 1,03 miliardi di euro allora Zhang chiuderà a mani vuote (o meglio in perdita, dati i finanziamenti che dal 2016 a oggi Suning ha innestato nel club). Se invece la valutazione dovesse essere superiore, allora gli Zhang incasserebbero anche da questo addio. Ipotizzando ad esempio una valutazione da 1,2 miliardi di euro come quella stimata per il Milan nel momento della cessione a RedBird, Oaktree versebbe altri 170 milioni di euro nel portafoglio della famiglia cinese.