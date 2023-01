Da un lato l'immagine di un Adriano Galliani scatenato come in un derby, dall'altro quella di, impassibile, quasi sdraiato sulle tribune dell'U-Power Stadium di Monza, cheche, davanti al suo presidente, ha. Immobile e impassibile il numero 1 di Suning, proprio come negli ultimi due anni, da quando, insomma, ha scelto di rinunciare ad Antonio Conte, agli investimenti nella squadra, incassando il più possibile dagli addii einsieme a quei dirigenti che oggi di sessione di mercato in sessione di mercato, di anno in anno, provano a fare di necessità virtù.Non senza errori, sia chiaro, ma il mirino non può che essere puntato sulla proprietà cheche non può basarsi soltanto su aumenti di capitale in prestito. Il giocattolo come detto si sta smontando e Zhang dovrebbe dare risposte, per trasmettere serenità e tranquillità a un gruppo che troppo spesso sbanda. Quello diin primis, ma anche, e a stretto giro di posta ancheper migliorare i limiti di questa rosa, soprattutto nei 5 di centrocampo fra titolari e alternative. Aspettando il vero(per necessità o mancanza di alternative?), il rientro di(più fuori che dentro in questo anno da Mondiali) oltre al vero(scelto al posto di Dybala in estate, non va dimenticato) qualcosa può essere fatto per potenziare anche nei fatti e non solo a parole la "voglia di vincere ancora" di "seconda stella".