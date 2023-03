Che il numero 2 di Suning non stia passando il miglior momento economico della sua vita, o meglio che le sue aziende non stiano attraversando un periodo florido fatto soprattutto di grandi perdite e ripianamenti, è sotto gli occhi di tutti,da Milano agli USA, a rispondere per cifre importantissime di debiti non ripagati verso le banche.In particolare è iad essere finito sotto la lente d'ingrandimento con l'istituto bancario cinese che, dopo aver vinto la causa intentata ad Hong Kong, ha aperto due procedimenti paralleli contro Zhang a Milano e negli USA. La banca chiede ai tribunali di ottenere da Zhang o la restituzione del debito o il pignoramento dei beni posseduti sul territorio e, quindi, per l'Italia si tratta delle quote dell'Inter.dato in pegno al fondo Oaktree per il prestito da 275 milioni (solo in parte immesso come liquidità nel club grazie a piccoli, ma continui aumenti di capitale) e ora finiti nel mirino della CCBA.Il progetto di provare a tenersi l'Inter fino al via libera per la costruzione dello stadio rischia di evaporare date le difficoltà che il club nerazzurro sta incontrando sia insieme al Milan per il nuovo San Siro sia in solitaria nelle area di Assago-Rozzano.