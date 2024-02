Zhang si tiene l'Inter: uomini di Oaktree e Goldman Sachs a San Siro per l'Atletico, pronta la tournée in Cina

Il 20 maggio si avvicina, ma quella data che tutti in casa Inter avevano segnato con un cerchio rosso sul calendario in realtà non sarà più, salvo sorprese, così importante. Quella era infattialla Grand Tower Sarl, holding creata in Lussemburgo da Suning e che continere il 100% delle azioni dell'Inter in possesso della famiglia Zhang. Un prestito da 275 milioni di euro a tassi di interessi al 12% (oggi si superano i 350 milioni di euro dovuti), che però Steven Zhang è riuscito, anche qui salvo sorprese, a riscadenzare.La nuova scadenza dovrebbe essere fissata nel 2026, non una data casuale, ma ci torneremo. Tutte le parti in causa, infatti, nonostante un debito importante, hanno concordato secondo la Gazzetta dello Sport, che la gestione "low cost" dell'attuale dirigenza messa insieme da Zhang stia generando valore e, di conseguenza, non sia questo il momento migliore per una mossa societaria.l'advisor incaricato dalle due parti per trovare eventuali compratori o finanziatori, sono arrivati alla conclusione che la crescita dei conti (fatturato salito a 425 milioni e l'idea stadio sullo sfondo) continuerà e potrà portare maggiori incassi in caso di cessione. Tra l'altro non sono passate inosservate nei giorni dell'incontro in Champions contro l'Atletico, le presenze di emissari del fondo e dell'advisor a Milano, sia a San Siro per la partita che in sede nei giorni successivi per parlare di conti.Scadenza quindi posticipata, interessi leggermente più alti e una data questa volta si da cerchiare in rosso senza mezzi termini.in cui oltre al prestito con Oaktree si dovrà considerare anche il debito maturato nei due anni covid con lo stato e che fra 2026 e 2027 porterà l'Inter a dover restituire circa 342 milioni.- Discorsi lontani, almeno per il momento, per Steven Zhang che avrà tempo anche per chiudere il discorso stadio a Rozzano e del nuovo sponsor di maglia.e l'ultimo incontro faccia a faccia con i giocatori e la dirigenza risale alla scorsa estate quando durante la tournée in Giappone si aggregò alla squadra.per qualche giorno nel nostro paese salvo poi tornare in Cina dove, invece, vorrebbe riportare l'Inter.È infatti già tutto pronto per una nuova tournée all'estero del club nerazzurro, si spera con lo scudetto e la seconda stella sul petto.Mancheranno tanti big impegnati nell'Europeo, ma è il messaggio ciò che più conta: l'Inter resterà cinese, almeno per altri due anni.