Zhegrova si mette sul mercato: perché Juventus e Milan ci pensano

. Ci sono diversi club interessati, deciderò il mio futuro dopo la fine della Ligue 1".all'emittente del suo Kosovo Radio Dukagjini, mettendosi ufficialmente sul mercato in vista della prossima estate.– in attesa dell'ottavo di finale contro il Borussia Dortmund che potrebbe aprire la strada all'affascinante quarto di finale col Barcellona (in caso di successo col Benfica –nei confronti di un calciatore che in passato ha già sfiorato la nostra Serie A., dopo circa 90 giorni di stop: è questo il bottino dell'esterno classe 1999, che indossa la maglia del Lille dall'estate 2021 e che ha visto nel tempo salire in maniera importante il suo valore di mercato rispetto ai 7 milioni di euro versati all'epoca dal club francese nelle casse del Basilea.E col vantaggio di avere davanti a sé soltanto un anno di contratto (scadenza 2026), il che rende particolarmente appetibile un investimento che lo riguardi. Creando invece un motivo di preoccupazione in più per il Lille, che al termine di questa stagione perderà già a parametro zero il bomber Jonathan David.Come dicevamo,E proprio le ultime due potrebbero essere tra le protagoniste della partita che si aprirà nelle prossime settimane per provare a prenotare la pole position per il calciatore kosovaro.durante la sua esperienza nel club di De Laurentiis. Certo, la presenza di molti esterni nella batteria a disposizione di Thiago Motta – Weah, Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula e Chico Conceiçao – e gli investimenti già preventivati per l'ex Fiorentina (25 milioni di euro sicuri, più eventuali bonus, per il riscatto) e per l'acquisto del portoghese sono un dato da tenere in considerazione.Il club rossonero dovrà prendere parecchie decisioni nei prossimi mesi, a cominciare dall'allenatore e dalla figura alla quale sarà affidata la gestione del mercato. Oltre al destino di diversi calciatori che al momento non spiccano nelle classifiche di gradimento dell'ambiente e che con le loro prestazioni hanno sollevato interrogativi in merito al loro futuro.Complici i rapporti costanti col calcio francese e con un club come il Lille, sarebbe tutt'altro che un azzardo e una scommessa andare su un calciatore in attesa della chiamata giusta per fare un altro passo importante del suo percorso di crescita e consacrazione nel calcio che conta.