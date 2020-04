, amato e ammirato in tutto il mondo, è sempre stato molto attivo non soltanto comema ancheOrganizza ogni anno (e gioca nonostante i suoi 67 anni)ed il cui ricavato è distribuito interamente a numerose, e con l’isolamento sociale necessario per diminuirne i suoi effetti,sempre molto povere, rischiano diper la sopravvivenza.Pensando a queste realtà, eo, che si conclude con l’appello per fareche si occupa di aiutare le famiglie in difficoltà.E i, che dopo avercelo inviato ha anche gentilmente accettato di parlare con noi."Si, abbiamo un gruppo di whatsapp dove ci siamo praticamente tutti, ma i meriti del video vanno tutti a Falcão, che è un po’ il coordinatore di tante nostre iniziative"."Si, eravamo davvero un gruppo forte, poi però l’Italia fece una partita incredibile e ci ha eliminato. Il calcio è così, non le vinci mai le partite alla vigilia. Sembrava che dovesse essere una cosa fra noi e l’Argentina e invece l’Italia ha fatto il colpaccio, meritando poi di vincere il Mondiale"."Si, ma alla fin dei conti Gentile è stato molto leale con me. Ha fatto il suo compito molto bene, ma senza mai essere scorretto. Ha avuto la capacità di starmi incollato nonostante io mi muovessi tantissimo, e in uno dei tanti spintoni che ci siamo dati la maglia si è strappata. Ho molta stima di Gentile come di tutti i campioni che vestivano la maglia azzurra in quel mondiale"."Io e lui abbiamo stili differenti. Io cercavo di fare tanto movimento e di cedere subito la palla, lui invece se la porta dietro e le botte così sono inevitabili. Fanno parte del calcio"."E secondo me ha la possibilità di arrivare anche al 1° posto. Come minimo ha due mondiali davanti a sé e ha un talento straordinario"."Dal Giappone per via del fuso orario non riesco a seguirlo bene come vorrei ma vedo comunque diverse partite"."Calcio differente, tattica differente e soprattutto mancanza di fiducia. Inutile pretendere da Paquetá che entri in campo dalla panchina e risolva. Lui non ha assolutamente queste caratteristiche, quando l’allenatore fa così lo brucia e peggiora la situazione. Lui è giovane e il Milan deve approfittare le sue caratteristiche e avere pazienza, perché ha molto talento…""I grandi giocatori sono già tutti in Nazionale o giocano già in campionati importanti, ma di quelli che io seguo, sicuramente Pepê del Gremio (classe 1997 ndr) è quello che ha caratteristiche più simili alle mie"."Sì ho tanti bei ricordi, recentemente sono tornato e mi hanno accolto davvero come un idolo. Sono rimasto molto felice! Peccato che dopo il primo anno fatto in maniera egregia la società decise di disfarsi dei migliori e abbiamo dovuto quindi lottare per non retrocedere. Ma il primo anno ad Udine mi sono davvero divertito tanto"."Mi sembra logico! Un giocatore come per esempio Gabigol, che va in Italia e non lo fanno giocare… Cosa deve fare? Rimanere là a fare la bella statuina? Fa bene a ritornare e dimostrare con i fatti tutto il suo valore! Lo stesso discorso vale per Pedro che non ha quasi mai giocato alla Fiorentina, mentre è un po’ diverso il discorso di Gerson che ha si giocato di più ma forse non era utilizzato nella maniera corretta. Io comunque non capisco questi allenatori che chiedono i giocatori e poi non li fanno giocare, o peggio ancora quei dirigenti che comprano senza nemmeno chiedere il parere ai suoi allenatori. Una follia!""No, questa è una leggenda. Si lavora molto qui come in ogni campo di allenamento d’Europa. I problemi di adattamento ci possono essere, la lingua l’alimentazione, ma gli allenamenti sono intensi ormai ovunque. Non ci sono più differenze fra il calcio giocato nei 5 continenti."Bisogna che i vertici delle federazioni nazionali e internazionali prendano decisioni uniformi, per non lasciare che ognuno tiri l’acqua al suo mulino senza pensare al bene principale, che sono i tifosi. Ci saranno decisioni polemiche, verranno assegnati titoli anche senza finire il campionato. Ognuna di queste decisioni darà origine a polemiche, ma non dovremo smettere di pensare che questo è un anno molto particolare e che presto ce lo lasceremo alle spalle"