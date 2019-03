La sfida è a due. Perché un pezzo così importante, in un puzzle che ha soltanto necessità di essere completato da un po' di qualità, nessuno se lo può perdere sul serio. E allora, la sfida è aperta. Quella tra Chelsea e Juve, con obiettivo centrale Zinedine Zidane, reduce da un anno sabbatico post tre Champions League di fila. Niente male. E ha ancora voglia di misurarsi, Zizou. Magari proprio a casa sua, in quella Torino dove si è trovato splendidamente. O magari alla corte dei Blues, che attendono di prendere una decisione sulla situazione di Maurizio Sarri. Al momento, il Chelsea è al sesto posto e sta piano piano accorciando sulle avversarie. Dovesse centrare l'obiettivo qualificazione in Champions, a quel punto l'ex Napoli rimarrebbe. Ma con Zidane libero, non si salva nessuno. Probabilmente neanche Allegri.