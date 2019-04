Nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Leganes, Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parla di mercato. Isco, Kroos, Modric, Marcelo, Bale, Varane, sono tanti i nomi che, fra i Blancos, fanno sognare i top club europei, compresa la Juventus.



"Qui ci sono molti giocatori con i quali è possibile fare cassa perché sono tutti molto buoni. Molti club vogliono molti calciatori del Real, non è una novità. Isco è un giocatore importante e mi piace. Vedremo che fare il prossimo anno. Tutti coloro che sono qui sono importanti e buoni. L'unica cosa che dico è che faremo dei cambiamenti. Ma non li faremo ora, i dettagli saranno noti a tutti alla fine della stagione".



Su Isco: "E' un giocatore importante e a me piace. Vedremo cosa faremo il prossimo anno".



Su Kroos: "E' molto forte, non cambierà".



Sul grande ex Cristiano Ronaldo: "Cristiano non si può sostituire, però possiamo prendere giocatori che provino a fare quello che ha fatto lui. Questa è la vita".