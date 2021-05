. Anche per il futuro. Perché un conto è vincere o non vincere la Coppa Italia. Ma soprattutto,sempre provando a isolare le battaglie legali e politiche con la Uefa per non essersi ritirati dalla Super Lega. Può cambiare tutto quindi, anche per la panchina. Perché se da un lato c'è una dirigenza che dice e ribadisce di voler continuare con Andreanon potendo prendere una decisione del genere solo in base agli esiti di una partita o due, dall'altra queste parole risuonano parecchio simili a quelle che accompagnavano il destino di Maurizioun anno fa