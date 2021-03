Sono da poco passate le 13 di lunedì, vigilia di Real Madrid-Atalanta, quandosi lascia scappare una battuta che, inevitabilmente, si prende le copertine di tutte le testate sportive, specie in Spagna e Italia.. L'eliminazione della Juve dalla Champions League, a un anno dalla scadenza del contratto di Ronaldo, ha aperto il dibattito sul futuro. E il Madrid, che dal suo addio ha vinto solo una Liga e una Supercoppa di Spagna, sogna il Cristiano-bis.Il presente, però, si chiama Champions League e si chiama Atalanta, tra i clienti più fastidiosi e pericolosi che l'Europa del calcio possa offrire.. Zizou lo ha ribadito più volte, sottolineando come non voglia diventare un manager decennale al pari di ciò che Sir Alex Ferguson fu per il Manchester United. E lo ha velatamente confermato anche nella conferenza pre-gara, risponendo all'ennesima domanda sull'infortunato Eden Hazard:Già, la Dea. Dal match di Champions non passa tutto, ma quasi. In caso di ko, dalle parti del Bernabéu - con la squadra già fuori dalla Coppa del Re e a meno sei dall'Atléti capolista in Liga -. Salvo cataclismi, sulla panchina della Juve siederà ancora Andrea Pirlo, ma l'ombra di Zizou è da anni la più ingombrante sopra Torino e sopra quella Juve che l'ex genio francese condusse alla vittoria di due scudetti, una Supercoppa Italiana, una coppa Intertoto, una coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea.Dal rebus CR7 alla suggestione panchina: la serata del Real si intreccia con il futuro della Juve. E l'Atalanta può rappresentare l'inaspettato giudice...