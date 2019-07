Zinedine Zidane torna a parlare dopo la morte del fratello, che l’ha allontanato per qualche giorno dal ritiro del Real Madrid. L’allenatore dei Blancos si è così espresso sul futuro dell’obiettivo di mercato Paul Pogba e non solo in conferenza stampa: “Pogba? Rispondo sempre la stessa cosa, sembrerò stupido. Il club sa cosa vogliamo, c'è ancora tempo. Oggi siamo concentrati sulle partite, vediamo quello che succederà".





JAMES RODRIGUEZ - “È un giocatore del Real Madrid, vediamo cosa succede. Ora è in vacanza e non posso dire altro".



BALE - “Non è un problema. Non dirò mai che un giocatore è un problema. Può accadere di tutto, ha un contratto e non è cambiato niente rispetto a giugno".