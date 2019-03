La prima conferenza stampa di Zinedine Zidane come nuovo, vecchio, allenatore del Real Madrid in vista del prossimo impegno di campionato contro ​il Celta Vigo si è già rivelato ricco di spunti anche di mercato. L'allenatore francese ha infatti subito rivalutato alcuni degli esclusi illustri della gestione Lopetegui-Solari lanciando anche un messaggio d'amore verso Cristiano Ronaldo. Tanti, tantissimi gli intrecci con la Juventus.



ISCO E MARCELO - "Isco e Marcelo sono pronti per giocare già da domani. Siamo qui per giocare, non c'è nessuna punizione o cose simili".



RONALDO - "Io ammiro Cristiano Ronaldo, ma del resto l'ho sempre fatto. Mi tolgo il cappello per quello che ha fatto in Champions, chapeau. Lui però non mi sorprende più ormai".



MBAPPE' - "Mbappè? Non parlo di giocatori che non sono miei, però posso dire che sono giocatori (lui e Neymar) che hanno molta qualità. Sì mi piacerebbe allenarlo, ma oggi devo pensare solo alla partita di domani".