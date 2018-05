Dopo il Real Madrid sarà il turno della Juventus. I bookmaker puntano sui bianconeri per il nuovo capitolo da allenatore di Zinedine Zidane, che oggi ha salutato a sorpresa i Blancos a pochi giorni dal terzo trionfo consecutivo in Champions League. Il francese si prenderà un periodo di pausa, ma per i quotisti internazionali è probabile che il suo ritorno in panchina sarà con la Vecchia Signora, con cui ha giocato per cinque anni. La Juve, riferisce Agipronews, apre a 3,75 le scommesse sulla prossima squadra di Zidane e batte il Paris Saint Germain, piazzato a 4 volte la posta. A 6,00 l’incarico da ct della nazionale francese, offerto alla pari con la panchina del Chelsea. Per tutte le altre opzioni si va in doppia cifra: il Manchester United è a 11,00, il Bayern Monaco a 13,00, il Liverpool è a 21,00.