L'annuncio dato da Zinedine Zidane che ha confermato le dimissioni da allenatore del Real Madrid ha lasciato tutti con la bocca aperta. Il tecnico francese chiude ufficialmente un ciclo triennale incredibilmente vincente con 3 Champions League conquistate, un campionato e una supercoppa spagnola, due Supercoppe Europee e due Mondiali per Club. Un ciclo inimitabile per cui, però, ora serve un erede. E il Real Madrid si è subito mosso per cercare un sostituto con tanti nomi pronti a sedersi sulla panchina più importante e oggi più scottante d'Europa.



GLI SVINCOLATI - Sono tanti i tecnici che potrebbero, per palmares e personalità, prendere il posto di Zizou sulla panchina delle Merengues e fra questi ce ne sono 3 che sono già oggi liberi da contratto. Il primo, il più noto, è Arsene Wenger, che i media inglesi danno vicinissimo all'accordo. Ha lasciato l'Arsenal ed è alla ricerca di una nuova squadra. Chi sta cercando un club dopo l'esperienza in Nazionale è invece Laurent Blanc da sempre vicino a Florentino Perez. Infine non è da escludere l'ipotesi Michel, storico ex che fa parte della scuderia Jorge Mendes e quindi vicino a Cristiano Ronaldo.



QUELLI SOTTO CONTRATTO - La panchina del Real Madrid fa però gola a molti e anche chi oggi è già sotto contratto potrebbe spingere per liberarsi dagli accordi con il proprio club per approdare nella capitale spagnola. Il sogno secondo i media spagnoli è Mauricio Pochettino, che però ha da poco rinnovato con il Tottenham. Chi invece sta cercando di liberarsi dal proprio contratto con il Chelsea è Antonio Conte anche se il profilo ad oggi non entusiasma la proprietà. Lontanissimo invece è Massimiliano Allegri, che non ha rinnovato, ma ha confermato la propria fiducia alla Juventus.



L'ALLENATORE FATTO IN CASA - C'è infine chi nel Real Madrid c'è già e potrebbe essere promosso clamorosamente dalle giovanili alla prima squadra. Si tratta dell'ex jolly di centrocampo Guti, oggi allenatore del Real Madrid Under 19 che l'anno scorso ha vinto tutto in Spagna. L'alternativa è invece Santiago Solari ex-attaccante anche dell'Inter che allena oggi il Real Madrid Castilla nella seconda divisione spagnola. Tanti nomi una sola panchina. La più importante d'Europa.