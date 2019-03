Zinedine Zidane è il nuovo allenatore del Real Madrid. Ritorno ufficiale e indiscrezioni confermate, niente ritorno alla Juventus per il francese che pure in Italia... c'è stato. Sì, nello scorso weekend quando da venerdì a domenica sera ha alloggiato in un hotel del pieno centro di Milano. Niente incontri o contatti con la Juventus però, Zizou è stato un pensiero concreto del presidente Agnelli ma la Juve non è andata oltre perché il francese aveva già fatto la sua scelta, tornare al Real Madrid per una nuova sfida. Direttamente dall'hotel milanese dove è stato Zidane, vi raccontiamo i retroscena del suo blitz italiano e del ritorno a Madrid. Con un mercato importante già impostato, vedi Neymar e non solo...