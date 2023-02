Juve? Chelsea? Paris Saint Germain? Sono due le certezze che stanno emergendo in questi mesi di toto-panchina per Zinedine Zidane. La prima è che l'allenatore francese è pronto a sposare un nuovo progetto dopo gli anni passati al Real Madrid. La secondo, riporta la stampa inglese, è quella di ottenere un ingaggio monstre dal club che lo metterà sotto contratto. L'ex campione del mondo si aspetta infatti una proposta da non meno di 15 milioni di euro all'anno per non meno di tre anni.