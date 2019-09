Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha concesso un'intervista a Sky Sport a due giorni dal match di campionato contro il Brescia: "Vogliamo dimenticare subito la sconfitta col Cagliari e domenica abbiamo una partita importante davanti al nostro pubblico e vogliamo fare una grandissima prestazione e vincere. Scudetto? E' presto, noi dobbiamo guardare a noi stessi, fare il nostro percorso e vincere il più possibile".



Sul suo ruolo in campo: "Io sono nato come centrocampista, la mezzala sinistra è la posizione perfetta. Ma ora che giochiamo a due, mi sento bene in mediana. Se il mister mi fa giocare più avanti, darò sempre il massimo anche se io mi sento al top a centrocampo. Lì mi sento più sicuro e tranquillo e mi diverto​".



Sul rinnovo: "Il mio procuratore sta trattando con la società. Io cerco di fare il massimo in campo, vedremo poi cosa succederà".