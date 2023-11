Dal ritiro della nazionale polacca,. Il centrocampista,, parla in questi termini della trattativa per il rinnovo: ". Come ho già detto, il mio agente si occupa di tutto questo., ma penso che tutti lo scopriranno a tempo debito e io sono concentrato a dare il massimo con la maglia del Napoli, come ho fatto finora".Il classe 1994, al Napoli dal 2016 con un bilancio di 345 partite e 50 gol, torna anche sulla trattativa sfumata la scorsa estate per trasferirsi in Arabia Saudita: ", come giocare in Champions League. E ho deciso che non era ancora il momento di inseguire i soldi. Non mi sto lamentando. I soldi non sono tutto. So che magari in futuro ci sarà un'offerta così vantaggiosa e ne approfitterò, ma per ora ho deciso che sarebbe stato meglio continuare la mia carriera in Europa".Per quanto riguarda il futuro, senza scartare il ripresentarsi di un'ipotesi araba, come ammesso dallo stesso giocatore,(ad oggi l'ipotesi più probabile), entrambi interessati a ingaggiarlo a parametro zero a giugno., che sul mercato è il re dei parametro zero,, il dirigente che portò Zielinski a Napoli e che ora vorrebbe ritentare il colpo ingaggiandolo anche a Torino.