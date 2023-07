La Lazio fa sul serio per provare a strappare al Napoli Piotr Zielinski e, secondo il Corriere dello Sport, il presidente Lotito ha già fatto un tentativo ufficiale presentando una prima offerta a De Laurentiis per il centrocampista polacco.



Una proposta da 20 milioni di euro più bonus che però è stata respinta al mittente e che almeno per ora la società biancoceleste non è intenzionata ad alzare.