Ci si aspettava di più da qualcuno come Kvaratskhelia nelle prime di campionato, ma il georgiano si è ripreso tornando ai livelli dello scorso anno.E ieri, ancora una volta si è preso la scena con giocate di assoluto livello e quel rigore segnato contro il Real Madrid. Di fronte, dunque, non un avversario banale, non un centrocampo banale, ma una qualità tanto elevata. Eppure non ha sfigurato, tutt'altro, è riuscito a mettere in mostra il suo valore.- La partenza per Zielinski è di quelle buone. Il polacco negli anni ha sempre iniziato bene, ciò che gli si imputa è il fatto di non avere continuità nel corso della stagione. Adesso è a 3 gol e 3 assist tra campionato e Champions League, numeri che confermano quelli delle ultime annate., sembra avere la forza di caricarsi sulle spalle la squadra nei momenti importanti. Poi la novità,: Osimhen è il rigorista designato da Garcia ma gli ultimi due penalty li è andati a tirare proprio Zielinski, segnando sia contro l'Udinese che contro il Real Madrid.- ZHa chiamato la Lazio ma non c'è stata un'apertura, è arrivata l'offerta faraonica da parte dell'Arabia Saudita da 16 milioni l'anno ma ha scelto di restare. Una decisione che oggi gli dà anche un gran valore umano ed è inevitabile proiettarsi al futuro che chiama il rinnovo. Già, perchéMeno di nove mesi ancora davanti e ancora non c'è nulla sul piatto. L'idea di De Laurentiis è quella diIntanto, però, tra appena tre-quattro mesi, eventualmente, potrà accordarsi con un altro club. C'è bisogno di sbrigarsi, questo è evidente ma la situazione sembra essere di stallo, da un lato e dall'altro.