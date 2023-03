Da una parte uno scudetto quasi in mano, dall'altra i quarti di Champions League. Poi, il mercato. Il Napoli sta vivendo una stagione da sogno, forse una delle migliori della sua storia; ma intanto si lavora sul futuro con l'obiettivo di mantenere alta l'asticella. La società ha le idee chiare: Kvaratkshelia è un intoccabile. Tanto per cominciare. Osimhen prende tempo: "Parleremo a fine stagione" ha detto l'attaccante nigeriano. De Laurentiis non ne vuole sapere di privarsene. I sacrificabili con i quali fare cassa sono altri, due in particolare: Piotr Zielinski e Hirvig Lozano.



ZIELINSKI - Dopo sette anni a Napoli l'avventura di Zielinski potrebbe essere arrivata al capolinea: il centrocampista classe '94 - 316 partite, 47 gol e 42 assist in azzurro - era arrivato dall'Udinese per 15 milioni più il prestito di Zuniga (girato al Watford), e per lui l'estate scorsa sono stati rifiutati 40 milioni messi sul piatto dal West Ham. Ora la situazione è cambiata: il contratto del giocatore è in scadenza a giugno 2024, il Napoli ha aperto al rinnovo ma solo con un ingaggio inferiore a quello attuale da 3,5 milioni di euro netti a stagione. E il giocatore difficimente accetterà una diminuzione dello stipendio. La società non vuole perderlo a zero il prossimo anno, è pronta a valutare eventuali proposte in arrivo e potrebbe anche 'accontentarsi' di una cifra leggermente inferiore rispetto a quei 40 milioni respinti un anno fa.

- L'altro giocatore pronto a essere sacrificato in caso di proposte convincenti è il messicano Lozano. Contratto in scadenza nel 2024, l'obiettivo del Napoli di risparmiare sull'ingaggio da 6 milioni lordi a stagione, con i quali è il più pagato della rosa insieme a Osimhen. La valutazione dell'attaccante si aggira intorno ai 30/35 milioni di euro.. Al momento di offerte concrete ancora non ne sono arrivate, ma il Napoli è pronto a valutare le proposte in arrivo., il Chucky - soprannome ispirato al film 'La bambola assassina' e nato nelle giovanili del Pachua quando si divertiva a spaventare i compagni - in azzurro ha totalizzato 145 presenze, 30 gol e 17 assist. Zielinski e Lozano sono in cima nella lista del mercato in uscita del Napoli, il presidente De Laurentiis è pronto a fare cassa.