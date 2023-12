Piotr Zielinski ha scelto il suo futuro: non rinnoverà con il Napoli e firmerà a parametro zero con l'Inter. È questa la certezza data oggi da Il Mattino che certifica come il polacco abbia già raggiunto un'intesa con i nerazzurri respingendo sia le proposte di rinnovo azzurre, sia le avances dei bianconeri.