La Gazzetta dello Sport svla il rapporto tra Piotr Zielinski, centrocmpista polacco del Napoli e Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool: "Poco meno di due mesi fa il loro primo incontro, a Dublino, per la prima amichevole del Napoli in Europa. Di fronte, Piotr Zielinski si ritrova i vice campioni d’Europa del Liverpool, allenati da Jurgen Klopp. Una stretta di mano e poche parole scambiate con il tecnico tedesco. «Grazie per la stima, mister, le sono grato». Un modo gentile, per ricambiare quelle attenzioni che l’allenatore aveva avuto nei suoi confronti appena due anni prima, nel bel mezzo dell’estate e del calcio mercato, quando il Liverpool l’aveva tentato con una proposta interessante. Furono giorni di attente riflessioni, Zielinski si chiuse in sé per capire meglio cosa fare. Sì, perché in quel periodo anche il Napoli di Maurizio Sarri era uscito allo scoperto con un’offerta presentata all’Udinese. Alla fine, il centrocampista della Nazionale polacca decise di restare in Italia, di continuare il suo cammino con Sarri, l’allenatore col quale aveva lavorato l’anno prima, a Empoli.