La Gazzetta dello Sport racconta un aneddoto su Piotr Zielinski: "Ancelotti è un suo grande estimatore: non ha esitato a dirlo a De Laurentiis nella prima riunione operativa in cui ne ha chiesto la conferma, poi lo ha ribadito a mezzo stampa tessendo le lodi del polacco ogni qual volta ne ha avuto la possibilità. Ora che il paragone con De Bruyne è tornato di moda, Carletto vola basso anche perché da Zielinski si aspetta prima conferme a livello internazionale. Zielinski invece non ha prezzo, nel senso che De Laurentiis sta pensando di rinnovargli il contratto per legarlo al Napoli fino al 2023 alzando a dismisura la clausola rescissoria attuale, che è di 65 milioni. Un modo per spaventare eventuali corteggiatori, in primis il Liverpool di Klopp che voleva prelevarlo dall’Empoli quando Giuntoli però lo aveva già portato a Napoli".