Piotr Zielinski continua ad essere un nome caldo in chiave mercato. No, l'infortunio con la nazionale polacca e la diagnosi di angina pectoris non cambiano il suo destino con Inter e Juve pronte a strapparlo a parametro zero al Napoli. Sullo sfondo però, non sono tramontante le chiamate, secondo Tuttosport, dei club del campionato arabo che vorrebbero portare l'ex-Empoli in Arabia già a gennaio.