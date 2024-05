Zielinski, lettera d'addio al Napoli: "Siete straordinari. Grazie di tutto, anche per non avermi offeso"

Festa di compleanno, ma anche di addio. C'è tutto nella serata di ieri, 20 maggio, per. Il centrocampista polacco ha celebrato i suoi 30 anni con i compagni di squadra del, ma anche colto l'occasione per salutare tutti in vista dell'addio che si concretizzerà al termine della stagione.- Zielinski infatti saluterà gli azzurri alla scadenza del contratto e comincerà una nuova avventura, all'che lo attende come suo nuovo colpo a parametro zero.- Zielinski ha scritto una lettera d'addio al club partenopeo e l'ha letta pubblicamente in occasione della sua festa di compleanno: "Napoli, vorrei ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Non mi sono mai sentito più sicuro di quanto mi sia sentito qui con la mia famiglia. Ricorderò sempre le cose belle che mi sono capitate qui e le persone meravigliose che ho conosciuto a Napoli.. Non dimenticherò mai il vostro supporto e la vostra amicizia. Grazie a voi ho raggiunto tutto ciò che potevo desiderare nel nostro club. Insieme a voi abbiamo lottato per partite importanti e abbiamo vissuto emozioni indimenticabili. Siete i migliori tifosi che potessi desiderare. Mi avete mostrato quanto possa essere bello il mondo del calcio. Qui sono diventato un uomo, un leader, un padre per mio figlio. Insieme a mia moglie siamo grati per tutto ciò che ci è capitato qui. La vostra ospitalità e apertura sono qualcosa da cui tutti possiamo imparare. Grazie per il vostro supporto. Siete i miei amici. Ora è il momento di festeggiare e divertirci insieme. Siete persone straordinarie, ho imparato a conoscervi, ad amarvi e a rispettarvi.. Significa molto per me. I successi che ho ottenuto col nostro club rispecchiano i miei sogni", riporta Alfredopedulla.com.

- Non è mancato alla fine il regalo dei suoi compagni di squadra, con un bigliettino scherzoso: "Adesso sei pronto per una nuova avventura e", riporta Sky Sport. Il messaggio si riferisce all'imminente trasferimento all'Inter.