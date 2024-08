Zielinski: "Mi volevano in Italia e all'estero ma l'Inter era il posto giusto. Voglio Scudetto e Champions"

Inter via Getty Images

Tra i pochi volti nuoviche deve difendere lo scudetto c'è Piotr. Il polacco exha parlato a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole.- "I primi giorni sono stati un po' complessi, era tutto nuovo e poi non è facile cambiare dopo 8 anni. Ma devo dire che ogni giorno va sempre meglio, conosco un po' di più l'ambiente, che è sano e per questo- "Ottimo approccio, sia con lui che con lo staff, parliamo già molto. Rispetto al passato, devo lavorare in maniera diversa quando non abbiamo la palla, ma sono meccanismi che impari un po' alla volta.ma è solo un bene: sono sicuro che vedrò gli effetti più avanti".

- "Perché l'Inter?C'erano anche club disposti a pagare qualcosa a gennaio, ma guardando le qualità dei giocatori dell'Inter e il modo in cui venivano messi in campo da Inzaghi ho pensato che fosseHo scelto il progetto senza dubbi e ho aspettato. Quando mi cercavano dall'ci ho pensato un giorno o due, ma poi ho deciso con la mia famiglia di restare a: c'erano molti soldi in ballo, ma mi interessa più la vita. Ora non vedo l'ora di giocare a San Siro che è mitico: lì ho segnato in maglia azzurra, adesso voglio farlo in maglia nera e azzurra".

"Il nostro è unE adesso che sono arrivato io, è ancora più forte. Scherzi a parte, quando giocavi contro questa mediana ti accorgevi subito di quanto fosse intensa, completa: appena perdevano palla, ti aggredivano. Per quanto riguarda la concorrenza, ioma quello che conta è farsi trovare pronti perché il tuo momento prima o poi arriva...".- "La scorsa stagione negativa, semplicemente,. Non credo sia dipeso solo da noi giocatori, ma non riesco a capire il vero motivo per cui sia andato tutto così male. Diciamo che quanon c'è il rischio di farsi prendere troppo dall'entusiasmo e questo può aiutare nel ripetere grandi risultati. Attorno a me vedo solo una grandissima voglia di".

- "Oltre allo, il sogno di tutti non può che essere la. Non esiste niente di più grande per un giocatore, anche perché il Mondiale per club è ancora qualcosa di sconosciuto. Non è impossibile farcela per una squadra capace di arrivare fino alla finale e che possiede così tanta qualità".- "Un tipo per bene. Educatissimo e tranquillo, ha la testa giusta del campione, è concentrato solo sul gol. La cosa che mi ha colpito, oltre al fisico e alla capacità di difendere la palla, è la sua. Quando arriva davanti la porta, la butta sempre dentro".

- "è precisione pura, ma ciò che impressiona è la fase difensiva, l'aggressione, la corsa.sa fare tutto alla perfezione e poi che intelligenza calcistica ha?!? Non è un caso che alla sua età sia ancora così in forma e che abbia giocato in tante grandi squadre. Uno così lo osservi per imparare".