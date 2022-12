ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "In nazionale finora non siamo riusciti a giocare bene come potremmo. Ci tiriamo troppo indietro, lasciamo l’iniziativa agli avversari e non va bene. Nel Napoli avviene il contrario, la palla la teniamo noi e abbiamo tante soluzioni per andare al tiro, molti giocatori di altissima qualità. Anche nella Polonia c'è qualità, ma finora non l'abbiamo mostrata.e si merita queste soddisfazioni".- "È l'anno buono? Prima della pausa abbiamo fatto ottime cose e speriamo di riprendere allo stesso modo. Ci aspettano partite molto difficili, in campionato e in Champions: vogliamo andare bene in tutte le competizioni,Auguro a tutti loro di avere la forza per reagire a quanto è accaduto".- "Mi è dispiaciuto molto che l'Italia non si sia qualificata ai Mondiali. È bello avere tanti giocatori impegnati ogni settimana in un campionato bello, difficile e importante come quello italiano e spero che arrivino altri polacchi.