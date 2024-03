Zielinski : 'Non vedevo l'ora di venire in nazionale', il suo momento a Napoli

Federico Russo

Piotr Zielinski non sta vivendo la sua miglior stagione in maglia Napoli, tutt’altro. Nelle ultime giornate ha visto ridursi sensibilmente lo spazio a vantaggio di Junior Traorè, arrivato nel mercato di gennaio in prestito dal Bournemouth, oltre ad essere stato escluso dalla lista Uefa. Il polacco classe 1994 lascerà il club azzurro poiché non ha rinnovato il contratto e si trasferirà come parametro zero all’Inter. Tuttavia ha ritrovato il sorriso con il gol di ieri nel match fra la sua Polonia e l’Estonia (5-1 finale) che vale il passaggio alla finale contro il Galles per accedere all’Europeo.



LE DICHIARAZIONI- A fine partita ha commentato il momento che sta vivendo a Napoli : “Non stiamo giocando molto nei nostri club (riferendosi anche a Zalewski della Roma che gli ha fornito l'assist), non vedevo l'ora di venire in nazionale”. Poi ha concluso facendo delle considerazioni sul suo stato di forma e sul cammino che attenderà la nazionale : “Mi sento bene e ho una buona forma fisica. Speriamo di confermarci anche nella prossima partita per conquistare gli Europei. Abbiamo qualità, sono ottimista". Queste le sue parole a Tvp Sport.



FUTURO- Nella fase finale di stagione il polacco, ex Empoli ed Udinese, sarà impegnato nella rincorsa per un piazzamento europeo dei partenopei, che possono sperare ancora in un piazzamento Champions, soprattutto nel caso in cui saranno cinque le squadre che si qualificheranno alla massima competizione europea. Poi in estate sarà addio dopo sette anni, 360 partite in maglia azzurra condite con 50 gol e 46 assist ,uno scudetto (2022-2023) e una Coppa Italia (2019-2020).