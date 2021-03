L'evoluzione di Piotr Zielinski al Napoli è stata sorprendente. Le sue qualità non sono mai state messe in discussione, ma gli è mancata la continuità. Qualcosa del suo talento s’era intravisto con Sarri senza aver mai dato, però, l’impressione di essere un vero uomo squadra. Cosa che sta avvenendo in questo Napoli da poco più di un mese. Sistemata la posizione tattica, Zielinski ha trovato quella continuità nel rendimento che gli è spesso mancata.



Gattuso lo sta schierando alle spalle della prima punta e con Insigne sta elevando la qualità del gioco. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, su di lui c’è l’interesse di mezza Europa, ma per Aurelio De Laurentiis è incedibile. Il suo cartellino costa intorno ai 60 milioni di euro, ma il presidente non vuole privarsi del suo talento.