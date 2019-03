Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato in conferenza stampa con Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di Europa League contro il Salisburgo: "Sappiamo che è una gara molto importante, dobbiamo essere concentrati e non sottovalutarli. Sono contento della mia condizione ma posso ancora crescere, sto bene e voglio continuare così. Sarri e Ancelotti sono tecnici diversi, ringrazio il mister per la fiducia che mi sta dando, io provo a rispondere in campo. Posso migliorare sotto porta e nelle scelte. Provo a crescere giorno dopo giorno, per raggiungere il massimo"



SUL RINNOVO - "Di questo si occupa il mio agente, io sto bene a Napoli e resterei altri cinque anni per dare tutto per questa squadra".