Doveva essere l’anno della consacrazione per Piotr Zielinski, e invece, dopo la doppietta col Milan alla seconda giornata di campionato, pare sia entrato in una sorta di. Sabato sera, sotto di un golDentroal suo posto, la rivelazione. Fabian Ruiz che, di lì a poco, avrebbe cambiato la partita., allora, che non è cieco,, la sua presenza ingombrante (è quasi 1,90..), sebbene i due qualche volta abbiano anche giocato assieme., ben più del turnover illusorio con cui Carletto il prestigiatore prova a tenere unito e vivo il gruppo in campionato. Le gerarchie del nuovo Napoli si stanno delineando proprio sotto i nostri occhi, e Piotr Zielinski al momento, al di là del buon minutaggio, è fuori (una sola partita da titolare in UCL: la prima, la meno importante, il pareggino contro la Stella Rossa)., da quando cioè il polacco è stato di fatto equiparato a un esterno (per lo più a sinistra),. Dunque il passaggio dal 4-3-3 di Sarri al 4-4-2 di Carletto, da un lato avrebbe stimolato e assecondato l’evoluzione di Insigne e Fabian Ruiz, dall’altro avrebbe penalizzato un giocatore puntualmente ‘sottovalutato’- per usare il lessico di Sarri- come Piotr. Si va dicendo questo, almeno. Proviamo allora a vedere se è vero.Indubbiamente qualcosa è mutato.. In fondo quando il Napoli palleggia il polacco viene a giocaredentro al campo, tendenzialmente (in pratica da mezzala), e non rimane largo come un’ala qualsiasi o come farebbe, costretto, un centrocampista adattato. Zielinski (come Fabian Ruiz) quando interpreta il ruolo di esterno ha grandi libertà. Può persino svariare sul lato opposto. In ogni caso il più delle volte si trova sullo spazio di mezzo di sinistra, anche per lasciar sfogo alla corrente Mario Rui, specie se a destra gioca un esterno puro come Callejon. Tipo qui sotto.: in poche parole, aumentano i compiti, i metri da coprire. Il Napoli infatti ripiega col 4-4-2, dunque ora sta a lui gestire insieme al solo terzino l’intera fascia. E questo alla lunga può farsi sentire per chi era abituato a sorvegliare una porzione di campo ripartita fra tre compagni (la catena terzino-esterno-mezzala, ovvero Mario Rui-Insigne-Zielinski). Insomma è orfano di Insigne esterno: un problema. Normale allora che le difficoltà siano emerse sabato contro il 3-5-2 del Genoa, nel fronteggiare la superiorità numerica degli uomini di Juric sulle corsie. Detto ciò, riprendete l’immagine sopra: in occasione del vantaggio rossoblù, Zielinski sbaglia tecnicamente, non tatticamente. Una semplice sponda per Hamsik si tramuta in un passaggio involontario per Veloso, che darà il via alla ripartenza di Kouamé. Si dovrebbe poi parlare, a proposito di quel che si diceva sulla fase difensiva, di come il Genoa abbia effettuato ben tre cross in quella stessa azione. Segno che il Napoli, di contro, non ha accorciato bene su quel lato (proprio quello di Zielinski e Mario Rui).Com’è noto,. Il Napoli era stato travolto nelladagli uomini di Giampaolo, a partire proprio da un’insicurezza di Zielinski in una circostanza precisa. Sugli sviluppi di un corner a favore dei partenopei, il pallone viene respinto da Quagliarella e cade fuori area, dove è di guardia il polacco. Sembra nettamente in vantaggio su Defrel, per quanto Defrel appaia deciso.Ma qui anziché anticipare di testa il francese appoggiandosi a Mario Rui o Hysaj, Zielinski tentenna e si fa sorprendere dalla velocità dell’avversario che, riconquistata e protetta la sfera, palla dietro/palla avanti, lancerà il contropiede dell’1-0. Simbolicamente e a posteriori, Zielinski con questo errore si sarebbe 'scavato la tomba da solo’, in quanto dalla partita successiva Ancelotti avrebbe adottato il 4-4-2 in pianta stabile.Non esclude per questo Zielinski. La partita si sblocca nel secondo tempo grazie a un guizzo di Insigne, su suggerimento di Milik., mancando per così dire l’appuntamento col cambio di modulo. La mossa del drago di Dragowski Zielinski se la sogna ancora di notte., che incanta e, al contrario, non spreca l’occasione. Insigne e Mertens giustamente tornano a divertirsi.Tra l’altro in questa gara gioca assieme a Fabian Ruiz, lui a sinistra e lo spagnolo a destra.Arriva. Contro la Juve, buon senso, Ancelotti preferisce dare continuità a Zielinski anziché promuovere ufficialmente Fabian Ruiz. Il polacco parte bene, colpisce un palo, e il Napoli si porta addirittura in vantaggio con Mertens. Le squadre però rientrano negli spogliatoi sull’1-1, dopo il pareggio di Mandzukic. Nella ripresa, passati pochi minuti, Zielinski torna a sbagliare qualcosa di vistoso. Stavolta non è un gol mangiato ma un semplice passaggio –storto- per Mertens nella metà campo bianconera. Solo che proprio su quell’errore lì la Juve costruisce un contropiede d’oro e segna il 2-1., appena battuto il Liverpool.. Anche perché cominciano ad essere un ricordo sbiadito i 2 gol decisivi contro il Milan. Nondimeno, Zielinski impara a sue spese che Consigli non sarà certo un Dragowski, ma sa essere altrettanto efficace. Altro gol mangiato.Zielinski è titolare, eppure, ironia della sorte, a segnare un gran gol è Fabian Ruiz, il suo spettro, appena subentrato a Verdi dopo soli 4 minuti di gioco. Zielinski dal canto suo ci prova al volo, fin dentro l’area piccola, lanciato divinamente da Allan. Si sente il suono delle occasioni perse.