Zielinski torna nella sua Napoli: da eroe in azzurro a controfigura all’Inter

, invece,, complice il rapporto di totale fiducia preesistente tra Inzaghi e Mkhitaryan, che di fatto ha contribuito a incidere in negativo sull’impatto che il centrocampista polacco ha avuto nella sua nuova squadra. Uno svolgimento difficilmente prevedibile quando Zielinski ha deciso di lasciare il Napoli dopo 8 anni, visto che in precedenza aveva rifiutato importanti proposte dalla Premier.Insomma,, un pilastro riconosciuto da allenatori, compagni e piazza.evidentemente non è stato così.

La verità è che le ambizioni di Zielinski si sono scontrate contro una dura realtà,Il ruolo del polacco nell’Inter è quello di riserva di Mkhitaryan o, in rare occasioni, regista al posto di Calhanoglu. Ma il rapporto tra i minuti giocati tra lui e l’armeno è nettamente sbilanciato in favore di quest’ultimo:Statistiche che denotano una cosa su tutte e cioè che per adesso Inzaghi non ha assolutamente intenzione di mettere mano al suo centrocampo titolare, neanche quando potrebbe sembrare il momento giusto per farlo.

Da qualche settimana, infatti, proprio Mkhitaryan è finito nel mirino della critica dei tifosi nerazzurri., quando chiamato in causa,, compresa l’ultima prestazione in Coppa Italia contro la Lazio, dove è risultato tra i migliori in campo. La partita del Maradona poteva sembrare per lui la giusta occasione per mettersi in mostra e rilanciarsi, quanto meno per mettere pressione a Mkhitaryan, invece anche contro la sua ex squadra Zielinski dovrà restare a guardare, almeno inizialmente. Non sapremo mai se quando ha lasciato Napoli avrebbe immaginato di faticare così tanto a Milano nel affermarsi come titolare, ma