Zielinski va in Arabia, il Napoli prova a fargli cambiare idea: ma l'Inter resta in pole

Federico Zanon

Sono giorni decisivi per il futuro di Piotr Zielinski. Il polacco, out contro la Salernitana per un affaticamento muscolare, è partito regolarmente per l'Arabia Saudita, dove il Napoli giovedì giocherà la semifinale di Supercoppa italiana con la Fiorentina (in caso di vittoria lunedì sfiderà la vincente di Inter e Lazio). Quell'Arabia che l'ha corteggiato per un'estate intera, che potrebbe essere decisiva per il suo futuro. Il Napoli in questi giorni a Riyad proverà a fargli cambiare idea, a convincerlo a mettere la firma sul rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L'offerta è sul tavolo, triennale da 5 milioni con clausola rescissoria di 20.



PERCHE' DICE NO - L'ex giocatore dell'Udinese per il momento ha detto no. Non è solo una questione di soldi, contano gli stimoli e il progetto, per questo motivo ad oggi la possibilità di vederlo con una nuova maglia il prossimo anno resta l'opzione più credibile. Su di lui ci sono da tempo Juve e Inter, con i nerazzurri al momento in pole position, al di là delle dichiarazioni di rito di Beppe Marotta, prima della sfida contro il Monza ("Zielinski? L'attività di mercato è sempre in atto: tutti noi siamo attenti alle opportunità. Da inizio gennaio c'è l'opportunità di andare a contattare i giocatori in scadenza, ma non abbiamo raggiunto alcun accordo")



OFFERTA INTER - L'Inter è pronta a mettere sul tavolo un contratto di quattro anni a 4,5 milioni a stagione più bonus. L'idea della dirigenza è quella di bloccarlo subito a zero per averlo a Milano nella prossima stagione. Sullo sfondo resta Giuntoli, che al momento non può impegnarsi sul lungo periodo. Ma sogna un nuovo caso Djalò, soprattutto se Zielinski sceglierà di rimandare alla primavera la decisione sul suo futuro.